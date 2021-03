DGS deixa alerta devido a poeiras do Norte de África

A Direção-Geral de Saúde está preocupada com as poeiras vindas do Norte de África. A DGS recomendou que as pessoas limitem o tempo de exposição ao ar livre. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê que estas poeiras comecem a desaparecer a partir de amanhã, com a chegada da chuva.