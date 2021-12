DGS deve pronunciar-se hoje sobre vacinação covid de crianças entre os cinco e os 11 anos

As primeiras 300 mil vacinas chegam a Portugal entre 14 e 20 de dezembro. A vacina para as crianças entre os cinco e os 11 anos será a da Pfizer.



A Direção-Geral da Saúde adiantou que está a basear a sua avaliação no parecer do grupo de peritos em pediatria e saúde infantil, bem como a informação técnica que Centro Europeu de Doenças (ECDC) emitiu no passado dia 1 de dezembro, em que apoia a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos, conforme aprovado pelo regulador da União Europeia (UE), sugerindo que as que correm risco integrem grupos prioritários.

Em Portugal, há cerca de 640 mil crianças elegíveis para a vacinação.

As várias congéneres de saúde a nível europeu têm também reunido para avaliar as recomendações.No mês passado,"A vacinação contra SARS-CoV-2 foi avaliada num ensaio clínico em crianças dos cinco aos 11 anos de idade, no qual foram vacinadas 1.517 crianças. Os resultados mostraram que é segura e eficaz contra a covid-19, tal como noutros grupos etários", considerou a SPP.que obrigam a internamento ou admissão em unidades de cuidados intensivos. Lembram, no entanto queque afetam seriamente a sua aprendizagem e saúde mental e aumentam o risco de pobreza e de maus-tratos”.A vacinação nesta faixa etária continua a dividir as opiniões médicas e científicas, com alguns profissionais, entre os quais, que considera que o argumento da imunidade de grupo não é procedente, dizendo mesmo que esse conceito parece afastado com este vírus. Além disso, a doença não costuma ser grave nesta faixa etária.O epidemiologista António Silva Graça lembrou ontem no programa, da RTP, que “não há riscos imediatos com significado que limite a sua utilização”.Refere, aliás, que os riscos de efeitos secundários cardíacos não têm gravidade e são mesmo “mais fortes” na faixa etária de crianças que já foi vacinada.

Vacinas chegam a Portugal para a semana

As primeiras 300 mil vacinas anticovid-19 para crianças dos cinco aos 11 anos, do consórcio farmacêutico BioNTech/Pfizer, chegam a Portugal em 13 de dezembro, anunciou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Durante o mês de janeiro, chegarão mais 400 mil vacinas.







A vacinação é por unidose, de dez microgramas, cerca de um terço da dose de um adulto."Estamos neste momento à espera da decisão da Comissão Técnica de Vacinação, que esperamos seja uma decisão favorável, para vacinação das crianças até aos 11 anos, havendo ainda depois dessa decisão o parecer (da Direção-Geral da Saúde)”, referiu.“A nós (governo) o que nos compete, enquanto Governo, é ter todo o planeamento e toda a logística (...) para estarmos preparados para vacinar e é isso que estamos a fazer", não adiantando, no entanto, datas para o início do processo de vacinação.O ministro da Educação assegurou também que tudo estará preparado se e quando a Direção-Geral da Saúde recomendar a vacinação das crianças a partir dos cinco anos e afirmou esperar que o processo decorra de forma rápida e extensa.É isso que eu espero que aconteça e é isso que eu tenho sentido das direções das escolas, dos professores e de quem representa os pais e os encarregados de educação", disse Tiago Brandão Rodrigues."São mais de 600 mil crianças, dos cinco aos 11 anos, e se a decisão for avançar, (tudo está preparado para) fazê-lo o mais rapidamente possível", assegurou., sendo a primeira na União Europeia (UE) para esta faixa etária.Para o governante, a vacinação desta faixa etária seria importante para reforçar a segurança nas escolas.