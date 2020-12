DGS divulga novo mapa de risco do país

São mais 21 concelhos que passam a ter limitações nos horários dos estabelecimentos comerciais. Esses 21 concelhos entram para o patamar de risco muito elevado e extremamente elevado, ou seja, têm uma taxa de incidência de mais de 480 casos por 100 mil habitantes. Deste patamar saíram 13 concelhos. No total, são 135 os municípios onde a propagação da covid-19 ainda é preocupante, sobretudo no norte do país.