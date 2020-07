DGS emitiu orientações para o setor da construção civil

A Direção Geral de Saúde defende que as ações de formação devem ser feitas ao ar livre e com distanciamento físico, a colocação de desinfetante em diversos pontos do estaleiro, a disponibilização de água e sabão, papel das mãos e caixotes do lixo nos locais partilhados plos trabalhadores e garantir a utilização de máscara.