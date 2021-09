Dia da Língua Mirandesa. Começam as aulas de mirandês

Assinala-se, pela primeira vez, o dia da língua mirandesa e muitos estudantes vão também começar hoje as aulas de mirandês. O repórter Afonso de Sousa foi até à vila de Sendim, no concelho de Miranda do Douro, perceber como se ensina e quem aprende a segunda língua oficial do país.