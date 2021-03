Dia Internacional da Mulher. CGTP inicia Semana da Igualdade

Pretende alertar para a persistência de desigualdades e para a dificuldade das mulheres em conciliarem o trabalho com a vida pessoal. Esta semana decorre sob o lema "Defender a Saúde - Dignificar o Trabalho - Avançar na Igualdade".