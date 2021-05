Dia Internacional do Enfermeiro. A história de um especialista nos Cuidados Intensivos

Foto: Lusa

A jornalista Marta Pacheco foi conhecer o caso de um especialista, do Hospital de São João, no Porto, que trabalha na Unidade de Cuidados Intensivos. O Dia Internacional do Enfermeiro é hoje assinalado, com uma manifestação, convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Pretendem contestar os contratos precários e também os horários de trabalho de muitos profissionais.