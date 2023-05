Dia Nacional dos Cientistas assinalado com manifestação contra precariedade

José Moreira, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, diz que com a falta de apoio muitos dos investigadores acabam por ir para outros países a convites de instituições estrangeiras, ou mesmo abandonar a profissão.





O protesto, promovido por organizações de bolseiros, investigadores e estruturas sindicais, parte pelas 14h00 da Reitoria da Universidade de Lisboa e termina no Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.Para José Moreira, a comunidade de cientistas necessita de uma maior estabilidade e segurança numa área tão importante como a investigação.O Dia Nacional dos Cientistas, instituído em 2016 pela Assembleia da República, coincide com a data de nascimento do físico e antigo ministro da Ciência José Mariano Gago (1948-2015), cujo ensaio "Manifesto para a Ciência em Portugal" volta a ser editado.O lançamento da reedição da obra é pautado por três debates com cientistas em Lisboa, Coimbra e Braga sobre "atualidade e ideias para o futuro".