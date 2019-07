Partilhar o artigo Dificuldades nas escalas de Urgência Pediátrica do Algarve resolvidas no final de mês, garante ministra Imprimir o artigo Dificuldades nas escalas de Urgência Pediátrica do Algarve resolvidas no final de mês, garante ministra Enviar por email o artigo Dificuldades nas escalas de Urgência Pediátrica do Algarve resolvidas no final de mês, garante ministra Aumentar a fonte do artigo Dificuldades nas escalas de Urgência Pediátrica do Algarve resolvidas no final de mês, garante ministra Diminuir a fonte do artigo Dificuldades nas escalas de Urgência Pediátrica do Algarve resolvidas no final de mês, garante ministra Ouvir o artigo Dificuldades nas escalas de Urgência Pediátrica do Algarve resolvidas no final de mês, garante ministra

Tópicos:

Algarve, Faro, Ginecologia, Urgência Pediátrica,