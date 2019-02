Discoteca Urban Beach: três jovens esfaqueados

O local das agressões às vítimas de 18 e 19 anos ainda é visível na rua.

Os desacatos terão começado por volta das 6h da manhã e envolveram 5 jovens que tinham estado na discoteca Urban Beach.



A PSP chegou ao local cerca de meia hora depois e encontrou os três feridos que foram transportados pelo INEM para o Hospital.



De acordo com a PSP, as três vítimas sofreram golpes principalmente na cara e não se sabe se há alguma relação entre estes jovens e os atacantes.



A discoteca tem um sistema de videovigilância instalado e a polícia já pediu as imagens desta noite, para tentar localizar os jovens no interior do Urban e perceber o que terá estado na origem do ataque.