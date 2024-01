Distrito de Faro sob aviso amarelo devido à agitação marítima

A costa sul do Algarve está sob aviso amarelo pelo menos até às 18:00 de hoje devido à previsão de ondas de sudeste com 2 a 2,5 metros.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Apesar do aviso de agitação marítima, as barras de Faro, Quarteira e Vilamoura permanecem abertas a toda a navegação, de acordo com a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional.