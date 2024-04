Docentes pedem alargamento do prazo dos concursos devido a falhas na plataforma

A FNE enviou hoje um ofício ao Ministério da Educação a alertar para "diversos problemas técnicos enfrentados pelos docentes" desde domingo à tarde.

"São várias as mensagens que revelam as falhas da plataforma, gerando ansiedade e insegurança entre os docentes", afirma a federação em comunicado enviado para as redações.

No ofício, a FNE dá como exemplos mensagens como "Esta página não está a funcionar", "Ocorreu um erro na aplicação", "Erro na aplicação" ou "Software caused connection abort".

O prazo das candidaturas termina na terça-feira ao final do dia e a FNE sublinha que este é um processo que exige informação precisa, havendo um "elevado número de docentes" a pedir ajuda aos sindicatos membros da FNE.

A FNE sugere por isso "a ativação de mecanismos excecionais para estender o prazo dos concursos, garantindo que todos os docentes tenham tempo suficiente para realizar as suas candidaturas de forma consistente".