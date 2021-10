Documentos que comprometiam Rendeiro estariam escondidos na ANTRAL

Antigos funcionários do presidente da ANTRAL garantiram ao "Sexta às 9" que Florêncio de Almeida ordenou o transporte de documentos da sua casa para a sede da ANTRAL, no fim de semana anterior à intervenção do Banco de Portugal no BPP em dezembro de 2008.



Fontes próximas da administração do BPP asseguraram à RTP que os documentos de João Rendeiro desapareceram do banco precisamente nesse fim-de-semana.



As buscas da Polícia Judiciaria só aconteceram meio ano depois. O presidente da ANTRAL desmente que alguma vez tenha ordenado este transporte de documentos.