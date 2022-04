Doenças cerebrovasculares. Descoberto marcador precoce

Foto:Rawpixel.com

Investigadores da Faculdade de Medicina do Porto detetaram alterações no fluxo sanguíneo entre neurónios e artérias do cérebro em pessoas com Hipertensão e Diabetes. É um potencial marcador precoce de Acidentes Vasculares Cerebrais e alterações cognitivas.