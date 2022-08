Dois desaparecidos após mergulharem em rios de Braga e Viseu

De acordo com o CDOS de Braga, o alerta para o desaparecimento de uma pessoa após ter mergulhado na albufeira da Caniçada, em Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Bouro, foi dado pelas 15:30. Pelas 18:15, as buscas ainda estavam a decorrer, estando envolvidos 26 operacionais, apoiados por dez veículos e um barco.

A fonte não soube precisar a idade nem o género da vítima, mas, de acordo com o Jornal de Notícias, trata-se de um jovem de 20 anos.

Segundo o jornal, além do jovem desaparecido, mergulharam também no rio Cávado, nas imediações da praia do Alqueirão, dois amigos da vítima, que foram transportados para o Hospital Central de Braga, "com ferimentos ligeiros e em estado de choque".

Já o alerta para o desaparecimento de um homem na praia fluvial da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro de Ázare, em Santa Comba Dão, avançado pelo Correio da Manhã, foi dado, segundo o CDOS de Viseu, pelas 15:45.

As buscas pelo homem envolviam, pelas 18:30, 20 operacionais, apoiados por 12 veículos.