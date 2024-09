Dois feridos graves em Nelas e uma aldeia em perigo em Mangualde

De acordo com a mesma fonte, no concelho de Mangualde há uma população em risco de ser atingida pelas chamas.

"Há seis pessoas feridas, três do Folhadal e outras três de Vale de Madeiros, entre os 20 anos e os quase 70. Entre eles, há dois em estado grave, que inspiram alguns cuidados", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Nelas.

Guilherme Almeida disse que os dois feridos graves "são entre as pessoas mais velhas que estavam a tentar salvaguardar os seus bens", uma em Folhadal e outra em Vale de Madeiros, freguesia de Canas de Senhorim, Nelas.

O incêndio que teve início em Miuzela, concelho de Penalva do Castelo, propagou-se ao concelho vizinho de Mangualde e "colocou, neste momento, [cerca das 19:00] uma aldeia em risco, Quintela de Azurara", disse à agência Lusa o segundo-comandante do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.

João Cardoso acrescentou que as duas aldeias, Casal das Donas e Sandiães, no concelho de Penalva do Castelo. que estavam em risco de serem atingidas pelas chamas, "já não estão e ficaram livres de perigo".

Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), os incêndios obrigaram ao corte ao trânsito de várias vias, como o Itinerário Complementar 12 (IC12) em Nelas e as estradas nacionais 231 e 329, em Nelas e Penalva do Castelo.

Em Penalva do Castelo, há a registar, desde as 00:15, um incêndio em mato na localidade de Miuzela, que, cerca das 19:00, mobilizava 114 operacionais apoiados por 38 veículos.

Ainda no concelho de Penalva do Castelo há um outro incêndio, que começou às 20:16 de domingo, também em mato, na localidade de Valamoso.

Estava a ser combatido, pela mesma hora, por 95 operacionais, apoiados por 22 veículos e dois meios aéreos.

No concelho de Nelas, o incêndio em Vale de Madeiros, desde as 14:19, mobiliza 73 operacionais e dois meios aéreos.

Em Folhadal, o incêndio para cujo alerta foi dado pelas 11:53, está a ser combatido por 281 bombeiros, apoiados por 80 veículos e um meio aéreo.

Em Senhorim, o incêndio começou pelas 11:34 e concentra 71 operacionais, apoiados por 19 veículos e um meio aéreo.