Dois mortos em aterragem de emergência de avioneta em São João da Caparica

RTP 02 Ago, 2017, 17:18 / atualizado em 02 Ago, 2017, 18:57 | País

As duas vítimas mortais, uma menina de cinco anos e um homem de 30, eram veraneantes que foram colhidos pela avioneta, que aterrou de emergência na praia de São João na Costa de Caparica, confirmou a RTP junto do INEM.



“Temos a confirmação que duas pessoas que foram colhidas pela avioneta e morreram no local. As vítimas são um homem e uma criança”, indicou por sua vez o comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN).



Segundo a mesma fonte, os dois tripulantes da avioneta saíram ilesos da ocorrência e já estão a ser ouvidos pelas autoridades, não existindo registo de mais feridos. “As autoridades encontram-se no local a recolher elementos de prova” para ajudar a perceber as circunstâncias em que se deu este acidente”, explicava a meio da tarde o porta-voz à RTP.



Para o local seguiram quatro ambulâncias, uma viatura de apoio e elementos da Polícia Marítima.“A informação que temos é que a aeronave ao aterrar de emergência terá só embatido nestas duas pessoas e não há registo de mais feridos no local. Tudo indica que não há mais feridos”, afirmou o comandante Pedro Coelho Dias.O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários explicou à Lusa que foi notificado do acidente, devendo uma das suas equipas dar início à investigação.