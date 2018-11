Dois projetos portugueses na final dos World Summit Awards

RTP28 Nov, 2018, 11:08 | País

O concurso seleciona inovações digitais locais que apresentem conteúdos vocacionados para causas sociais. A edição deste ano escolheu, para a final, dois projetos portugueses. Na categoria de “Learning & Education” distinguiu o projeto “Body Interact” e na categoria “Smart Settlements & Urbanization” selecionou a “Via Verde mobility digital ecosystem”. Os World Summit Awards juntam concorrentes de 182 países e decorre no âmbito das Nações Unidas.





Estes dois projetos portugueses juntam-se ao grupo de 40 vencedores que vão apresentar e testar as suas ideias no WSA Global Congress, a acontecer em Carcavelos entre 11 e 13 de março do próximo ano.







O evento realiza-se pela primeira vez em Portugal. Será na NOVA SBE Carcavelos, momento em que será nomeado o campeão global por cada uma das oito categorias a concurso.

A Via Verde Mobility Digital Ecosystem apresenta um conjunto de ferramentas digitais que permite aos clientes da Via Verde ter acesso fácil a um crescente número de serviços de mobilidade. Um ecossistema digital que permite acesso a vários serviços de mobilidade através do telemóvel.



O outro projeto vencedor, Body Interact, é um software de simulação médica desenvolvido pela startup Take the Wind e que é usado para treinar estudantes e médicos.







Um simulador que permite aos utilizadores criarem cenários baseados em problemas reais através da interação real com pacientes virtuais. O simulador pressiona alunos e médicos em treino para a tomada de decisões, permitindo reduzir custos e evitar os riscos causados por erros médicos.

Os 40 vencedores selecionados são originários de 26 países escolhidos entre mais de 430 candidaturas. O envolvimento da ONU na iniciativa permite aos criadores das aplicações o acesso a redes mundiais de inovação, assim como múltiplas possibilidades de negócio, financiamento e parcerias.