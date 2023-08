Dominado incêndio de Vimioso. Risco máximo no interior norte e centro e Algarve

O incêndio de Vimioso deflagrou cerca das 12h00 de quinta-feira numa encosta do Rio Maçãs, em Argozelo.

De acordo com a autarquia de Vimioso, as chamas consumiram quase 800 hectares.

Ouvido pela Antena 1, na última noite, o presidente da Câmara Municipal de Vimioso, Jorge Fidalgo, explicava que o calor e a baixa humidade haviam dificultado o combate ao fogo.“Há reacendimentos, o que é normal, mas os mais de 200 operacionais que ainda estão no terreno estão a fazer a consolidação e estão a acompanhar algumas zonas mais quentes, que existem. Será necessário estabilizar totalmente o incêndio”, afirmava o autarca.

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

, como admitiu o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, Noel Afonso.. No combate às chamas estiveram envolvidos meios espanhóis: meia centena de operacionais, nove meios aéreos, quatro meios terrestres e outras quatro máquinas de rasto.

Concelhos do interior norte e centro e Algarve com risco máximo

. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera Em perigo muito elevado estão quase 90 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Leiria, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Aveiro, Porto, Braga e Vila Real.Em perigo elevado está a quase totalidade do Alentejo, um concelho algarvio e mais de 40 nos distritos de Setúbal, Lisboa, Santarém, Leiria, Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo.

O risco de incêndio calculado pelo IPMA tem cinco níveis. Vai de reduzido a máximo e é estabelecido em função da temperatura do ar, da humidade relativa, da velocidade do vento e da precipitação nas últimas 24 horas.



Esta sexta-feira,. Há ainda aviso amarelo para seis distritos do interior do país, que fazem fronteira com Espanha. Para o litoral, não há avisos.Há também aviso laranja para a Ilha da Madeira.As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 16º Celsius, Bragança, Vila Real, Viseu e Sines, e os 25ºC em Faro. As máximas andarão entre os 26ºC, em Braga e Aveiro, e os 42ºC em Faro.

c/ Lusa