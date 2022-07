Dor crónica afeta cerca de 34% dos doentes em cuidados primários

Foto: Freepik/jcomp

Em Portugal, a dor crónica afeta afeta cerca de 34% dos doentes em cuidados primários. No que diz respeito à intensidade da dor, numa escala de 0 a 10, a média de intensidade máxima referida pelos doentes é de 7.