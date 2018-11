Drenagem da água das pedreiras prossegue em Borba

Quarta-feira as equipas de resgate não conseguiram retirar a segunda vítima mortal.



O comandante distrital da Proteção Civil de Évora, José Ribeiro, dava conta das dificuldades sentidas no terreno.



Os trabalhos vão continuar também com recurso a equipamento da Marinha.



O acidente, de acordo com a Proteção Civil, provocou, pelo menos, dois mortos, além de haver três pessoas desaparecidas.