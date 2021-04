Duarte Lima é contra a realização do julgamento em Portugal do caso do homicídio de Rosalina Ribeiro

A defesa de Duarte Lima argumenta que toda a investigação foi feita no Brasil, com regras distintas das portuguesas, e apontou também dificuldades na audição de testemunhas.



A decisão será tomada no início próxima semana pelo juiz do tribunal judicial de Lisboa.



Rosalina Ribeiro, antiga companheira do milionário Tomé Feteira, foi assassinada no final de 2009.



O Ministério Público brasileiro acusou Duarte Lima de ser responsável pelo homicídio mas considerou que não tinha condições para julgar o ex-deputado no Brasil.



Em outubro de 2020 o caso foi enviado para Portugal. Duarte Lima está neste momento a cumprir pena de prisão por burla e branqueamento de capitais no caso Homeland.