Duas pessoas morrem num incêndio em casa devoluta de Vila Do Conde

O alerta foi dado por volta 4 horas da manhã. A cave da casa era usada com frequência por um grupo de pessoas sem abrigo para pernoitar. Na última madrugada estariam 6 pessoas no interior da habitação. Uma delas foi já encontrada sem vida e uma mulher foi ainda reanimada pelos bombeiros, mas acabou por morrer no local.