Duas pessoas morreram esta madrugada num deslizamento de terra em Esposende

Os corpos estão ainda por resgatar, devido à falta de garantia de condições de segurança para ser usada maquinaria pesada na remoção dos detritos.O alerta foi dado perto das 4h00. Informações adiantadas à agência Lusa pelo adjunto do comando dos bombeiros voluntários de Esposende, distrito de Braga.

No deslizamento foram arrastadas pedras de alguma dimensão e foi atingido um compartimento situado nas traseiras da habitação, como refere Guilherme Emílio, vereador da Proteção Civil de Esposende.





“Um deslizamento de uma vertente atingiu uma habitação familiar e fez duas vítimas mortais de 22 anos”, informou o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende, distrito de Braga.



No local estão 17 operacionais, apoiados por oito viaturas.





O segundo comandante distrital das Operações de Socorro, Rui Costa, deu conta à jornalista Rosa Azevedo de mais pormenores, informando que dentro da habitação atingida se encontrava seis pessoas, sendo que quatro conseguiram sair ilesas da derrocada.





Agora as autoridades estão a assegurar que não surja uma nova derrocada no local para poderem intervir e avaliar a situação no interior da habitação.