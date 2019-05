Duas procuradoras em exclusivo para inquérito à CGD

A investigação que começou em setembro de 2016, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, já tinha transitado para o DCIAP,

o departamento que centraliza a criminalidade mais complexa do país.



Diz o Jornal Público que uma das magistradas que está agora no caso é Inês Bonina, uma das procuradoras que lideraram a Operação Fizz.



O inquérito à Caixa Geral de Depósitos investiga crimes como administração danosa, crimes que podem ter já prescrito, como o empréstimo a Joe Berardo em 2006.