"É mentira que esteja em causa socorro", garante Marta Soares

Jaime Marta Soares acusa o ministro de estar “a dramatizar” e de “não estar a dizer a verdade”. Em entrevista à RTP, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses garante que há vários dias tinham avisado o ministro de que não voltariam a sentar-se à mesa das negociações caso o Governo não enviasse respostas aos documentos que enviaram. “Já lá vão 15 dias”, assegurou, argumentando que, ao longo do tempo, as posições dos bombeiros foram descartadas e foram confrontados com decisões tomadas pelo Conselho de Ministros.



Marta Soares assume o “conflito com Governo e Proteção Civil” e, em resposta à ideia de responsabilizar bombeiros por não reportarem ocorrências, o dirigente responde que “nós é que o responsabilizamos por tudo o que se está a passar. O senhor ministro da Administração Interna é que tem andado a enganar os bombeiros”.