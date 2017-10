Eduardo Cabrita presta homenagem ao "esforço solidário" das autoridades

Eduardo Cabrita homenageou todos os bombeiros, membros das forças de segurança e das Forças Armadas que têm prestado "esforço solidário" no combate aos incêndios.



O governante recordou que a GNR "teve e terá, no futuro, um papel determinante neste esforço quer de prevenção, quer de combate".



Na sequência do Conselho de Ministros extraordinário do último fim de semana, Eduardo Cabrita recordou que haverá reforço de meios e que a Autoridade Nacional de Proteção Civil será reestruturada, com uma estrutura e dirigentes escolhidos por concurso.



O Governo decidiu também duplicar os meios aéreos disponíveis até ao final do mês. No fim de semana, o Executivo decidiu ainda que a gestão dos meios aéreos passará no futuro a ser feita pela Força Aérea.



O Governo vai ainda tornar-se acionista do SIRESP. Eduardo Cabrita revelou que "estão a decorrer trabalhos" para que o Estado assuma 54 por cento do capital da empresa que gere a rede de emergência.