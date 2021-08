Educação. Investigação em Ciências da Comunicação leva ISCTE ao Shangai Ranking

O ISCTE encontra-se entre a 150ª e a 200ª posições entre as instituições de investigação em Comunicação , enquanto a Universidade do Minho está entre a 201ª e a 300ª posições. Cada uma destas listagens está organizada por ordem alfabética.





Composto por universidades de 27 países, o Ranking Global de Temas Académicos (GRAS) é liderado pela Universidade de Amesterdão. Numa Iista dominada por universidades norte-americanas, encontram-se destacadas as universidades de Viena (Áustria), a Livre de Amesterdão (Holanda), bem como Oxford (Grã-Bretanha), Zurique (Suíça), Munique (Alemanha), Lovaina (Bélgica) e Gante (Bélgica).





Os indicadores que determinam a qualidade académica das instituições, e a sua classificação, são a publicação de artigos em revistas científicas, as citações obtidas através destas publicações internacionais, a colaboração com outras instituições estrangeiras, a qualidade de pesquisa e os prémios académicos internacionais atribuídos aos docentes.





A lista das melhores instituições de ensino por temas académicos começou a ser publicada em 2017. No entanto, o Ranking de Xangai, nome mais conhecido do Ranking Académico das Universidades Mundiais (ARWU) e um precursor dos rankings universitários, já listava as melhores universidades de investigação a nível mundial e por área de investigação desde 2009.

Redes de colaboração para ultrapassar “limitações de financiamento”

Para Gustavo Cardoso, professor catedrático de Ciências da Comunicação do ISCTE, o resultado "resulta, essencialmente, do trabalho dos diferentes investigadores doutorados e doutorandos que, ao longo dos últimos dez anos, têm construído redes formais e informais de colaboração à escala global”.





É graças a estas redes de colaboração que conseguem “ultrapassar as limitações de financiamento existentes ao nível dos recursos humanos e ferramentas de investigação e estar na vanguarda da compreensão dos assuntos centrais para a sociedade e no futuro desenho de praticas de gestão de empresariais inovadoras bem como de políticas públicas".





No que respeita às Ciências da Comunicação do ISCTE, a investigação desta entidade está organizada em torno do Doutoramento em Ciências da Comunicação e do centro CIES-ISCTE, compreendendo ainda os mestrados em Gestão dos Novos Media e em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação. As ações de investigação da instituição englobam ainda as pós-graduações em Jornalismo e em Assessoria de Comunicação e Política.





A partir de setembro o CIES-ISCTE lidera a participação portuguesa, que inclui a LUSA, o Polígrafo, a Universidade de Aveiro e o OberCom, no consórcio IBERIFIER que irá analisar a desinformação em Portugal e colaborar na Europa e no espaço de língua portuguesa com o Observatório Europeu sobre a desinformação.