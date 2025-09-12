Elevador da Glória. Carlos Moedas não quer especular sobre causas do acidente

Os materiais de que era composto o cabo do elevador da Glória podem estar na origem do descarrilamento. Especialistas ouvidos pelo Jornal Expresso explicam que, na substituição feita há seis anos, o cabo que até então era totalmente de aço foi substituído por outro que, apesar de também formado por seis cordões de aço, tinha o núcleo em fibra.







Engenheiros do Instituto Superior Técnico explicam que em causa não está a resistência do cabo ao peso e à tração, mas sim a resistência quando este é apertado num torno, como acontece no elevador da Glória.







Os especialistas explicam que o núcleo do cabo passou a ser constituído por uma espécie de “corda” que se “deformou” de forma irreversível quando foi apertada e que continuou a deformar-se ao longo dos meses, perdendo volume e levando o cabo a soltar-se.





Os especialistas explicam que, ao contrário de um cabo em aço, um cabo com o núcleo em fibra começa a deformar-se e perde resistência.







Há ainda outros fatores a ter em conta, como as elevadas temperaturas potenciadas pela vibração e fricção dos materiais e o facto de o cabo ser constituído por dois elementos com comportamentos físicos diferentes.





A explicação destes espexialistas, ouvidos pelo Expresso, foi feita com base no relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF). O relatório final só será conhecido dentro de mais de um mês.

Moedas não quer especular

Em reação a esta notícia, Carlos Moedas diz que não quer especular nem tirar conclusões precipitadas.





"O que eu não quero são conclusões precipitadas", disse. “Temos de deixar a investigação decorrer e não especular”, acrescentou.

"É importante continuarmos a investigar e vamos investigar até à última consequência”, garantiu Moedas em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira.





O autarca salienta que a mudança do cabo foi feita há seis anos e que a administração da Carris só pode responder pela gestão do elevador da Glória a partir de 2022, ano em que tomou posse.



“Obviamente que esta administração da Carris virá aqui responder a todas as perguntas, mas isto é anterior a esta administração”, declarou.





O elevador da Glória, sob gestão da Carris, descarrilou no dia 3 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.



A Câmara de Lisboa quer um novo sistema tecnológico para o futuro elevador da Glória. Carlos Moedas anunciou que a autarquia está a suportar os custos das famílias das vítimas em Lisboa.



O presidente da Câmara não aceitou o pedido de demissão do presidente da Carris e repetiu que ninguém se deve demitir.

