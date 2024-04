Elevador da passagem sobre a ferrovia na Aguda em Gaia novamente avariado

A avaria técnica num dos elevadores de acesso à passagem superior da Aguda na Linha do Norte foi detetada hoje pelas 15:00, tendo as equipas se deslocado de imediato ao local.

"Após avaliação verificou-se haver claras evidências de a avaria ter sido provocada por um ato de vandalismo", explica a IP, adiantado que a mesma deve estar resolvida até ao final do dia.

Num esclarecimento, a empresa acrescenta ainda que a avaria técnica ocorrida, na quinta-feira, noutro elevador da passagem superior, "apresentava as mesmas características".

Na quinta-feira, aquela passagem superior da Aguda, inaugurada há dois meses, esteve inacessível, na zona nascente, a pessoas de mobilidade reduzida entre as 12:17 e as 22:15 por avaria do elevador.

Inicialmente quando questionada pela Lusa, a IP indicou apenas que "foi uma peça que se estragou e foi necessário fazer a substituição".

Dada a ocorrência destes dois incidentes num curto espaço de tempo, a IP esclareceu esta tarde que irá apresentar queixa às autoridades competentes e avaliar a implementação de sistemas adicionais de videovigilância no local.

A estrutura localizada no apeadeiro da Aguda garante o atravessamento sobre a Linha do Norte para os utilizadores do transporte ferroviário, tendo sido dotada com elevadores, assegurando, assim, condições de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

A infraestrutura faz parte das obras em curso na Linha do Norte entre Espinho (distrito de Aveiro) e a estação das Devesas (Gaia, no distrito do Porto), incluindo-se na mesma empreitada a passagem superior da Granja.

A IP já pôs a concurso, por 50 mil euros, estudos para passagens inferiores na Granja e Aguda, em Gaia, na sequência de um protocolo de 2022 celebrado após protestos das populações contra as passagens superiores instaladas.

Face aos protestos, e depois de manifestações contra as estruturas apelidadas de "mamarracho", "escarro arquitetónico" ou "muro de Berlim" pela população e edificadas no âmbito da renovação da Linha do Norte entre Espinho e Gaia, foi celebrado um protocolo, em julho de 2022, que previa o estudo de soluções de passagens por debaixo da linha.

"O estudo de viabilidade consistirá numa análise técnica para a identificação das várias soluções e quantificação das intervenções a realizar na envolvente da infraestrutura para desnivelamento, que permita a passagem de peões na estação de Granja e apeadeiro de Aguda", referiu fonte oficial da IP à Lusa, em agosto.

A IP prevê concluir as obras na Linha do Norte entre Espinho e Vila Nova de Gaia no segundo trimestre do ano, disse fonte da empresa à Lusa em 09 de fevereiro.