Em Chaves fogo tem três frentes, uma arde com intensidade

Bruno Sarmento referiu que os meios estão posicionados para proteção a esta localidade e acrescentou que a frente que arde com mais intensidade é a que segue para o Santuário de São Caetano, na direção do concelho de Montalegre.

O comandante disse que esta vai ser uma noite de muito trabalho, tal como se perspetiva que aconteça durante todo o dia de quarta-feira.

De acordo com o segundo comandante da sub-região do Alto Tâmega e Barroso, até ao momento foram atingidas três casas devolutas e um armazém agrícola.

O incêndio entrou hoje no concelho de Chaves, proveniente da Galiza, Espanha, pela zona de Cambedo da Raia e tocou em várias aldeias como Agrela, Torre, Couto, Vilela Seca, Outeiro Seco e a zona empresarial de Chaves.

O vento forte foi a principal dificuldade para o combate às chamas.

Na segunda-feira, o fogo já tinha passado a fronteira na zona de Vilar de Perdizes, concelho de Montalegre.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 23:20 estavam mobilizados 376 operacionais e 121 viaturas para esta ocorrência que, em território nacional, teve início às 10:25 de segunda-feira, em Vilar de Perdizes.