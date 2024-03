Em silêncio sobre "política interna". Costa despede-se de diretórios da UE

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Recusando-se a falar sobre a Legislativas ou qualquer assunto nacional, o primeiro-ministro cessante considerou que o que está "na ordem do dia são as eleições europeias".



"Cumpro aquilo que é meu dever de agradecer e despedir-me", afirmou António Costa, admitindo que os representantes das instituições europeias "estão curiosas" para saber como vai ser o novo quadro político em Portugal.



Questionado sobre se considera que o seu futuro político estava refém da justiça portuguesa, António Costa preferiu não responder e lembrar que respeita e sempre respeitou o Direito e Justiça.



Sobre o crescimento da extrema-direita em Portugal, com o aumento de mandatos do Chega na Assembleia da República, o primeiro-ministro cessante considerou que as "instituições europeias têm boas razões para estarem totalmente tranquilas, desse ponto de vista, quando à mudança de Governo", uma vez que o partido de André Ventura não manifestou apoiar políticas anti-europeístas ou pró-russas, por exemplo.



"Não haverá mudança da política europeia ou da política externa", explicou.