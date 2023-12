Em três anos. Politécnico de Lisboa vai reforçar camas para estudantes

Até lá, com os elevados preços no mercado imobiliário, os estudantes do ensino superior tentam obter uma vaga, principalmente aqueles que dependem deste alojamento para estudar na capital.

A repórter Inês Martins visitou a residência do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, que se prepara para acolher mais alunos.



Desde que foi fundada, há mais de 20 anos, a oferta de camas no ISEL nunca se alterou. Agora estão a caminho investimentos para aumentar o número de vagas de alojamento para os alunos.