Embaixador da Guiné-Bissau chamado às Necessidades

Foto: cm-lisboa.pt

O embaixador Hélder Vaz acusou as autoridades portuguesas de demonstrarem "um desprezo quase canino" face à ausência de resposta para negociar o protocolo de transmissão da RTP e RDP na Guiné-Bissau.O embaixador guineense diz que a Guiné-Bissau continua à espera de resposta às cartas enviadas para Portugal.



A declaração do embaixador Hélder Vaz foi captada pela RTP África à margem de uma cerimónia para assinalar os 44 anos de independência da Guiné-Bissau.



Em causa está a suspensão das emissões da rádio e televisão públicas portuguesas na Guiné-Bissau, emissões regulamentadas por um protocolo entre os dois governos, que a Guiné-Bissau quer rever.



Estas declarações provocaram a chamada de Hélder Vaz ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Fonte do Ministério da Cultura, que tem a tutela da RTP, disse à Antena 1 que as declarações de Hélder Vaz foram encaradas com perplexidade.



As emissões da RTP e da RDP estão desligadas desde 30 de junho.