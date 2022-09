Emitido mandado de detenção para Vale e Azevedo

Em causa está um processo em que Vale e Azevedo é acusado de prestar garantias falsas de três milhões de euros em processos judiciais e de tentar burlar o BCP.





Há mais de três anos que o tribunal tenta, sem sucesso, notificar João Vale e Azevedo, que reside e trabalha em Londres desde 2018, para ser julgado neste processo.





O tribunal lembra que o arguido foi notificado por "edital para se apresentar em juízo, no prazo de 30 dias, sob pena de ser declarado contumaz", não o tendo feito. Por este motivo, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa considerou o arguido "contumaz".





"A presente declaração de contumácia implica para o arguido a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados após esta data e a proibição de obter certidões e registos junto das autoridades públicas, bilhete de identidade, carta de condução, passaporte cartão de contribuinte, cartão de eleitor e respetivas validações", lê-se no mandado, ao qual a RTP teve acesso.







Vale e Azevedo alegou “irregularidade no anúncio” e motivos de saúde para a não comparência perante o juiz.



O coletivo de juízes acusa o ex-advogado e empresário de, “de forma enviesada, tentar lograr aquilo que não conseguiu alcançar por via de recurso, procurando entorpecer a marcha processual, numa clara distorção dos princípios e institutos que regem o processo penal".





No documento, o coletivo de juízes diz mesmo que a atitude de Vale e Azevedo raia "até a má-fé processual".

Advogada de Vale e Azevedo anuncia recurso

A advogada do ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo assegurou que vão recorrer do mandado de detenção emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, que alegou a recusa do ex-dirigente para apresentação ao juiz.



"Já estávamos à espera. Esta declaração de contumácia não tem sentido nenhum e nós iremos interpor recurso da declaração de contumácia, evidentemente. Já não é a primeira vez que tentam ir por aqui, mas não faz qualquer sentido", afirmou à Lusa a advogada Luísa Cruz, sublinhando inclusivamente que a notificação por edital para Vale e Azevedo se apresentar em tribunal num prazo de 30 dias "não é válida".