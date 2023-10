Encontrada com vida no IC 28 idosa desaparecida em Arcos de Valdevez

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a idosa desapareceu logo pela manhã, tendo o alerta sido dado às 10:00, e encontra-se bem.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Viana do Castelo adiantou que foram enviados meios para o local para avaliar o estado de saúde da mulher.

Por uma falha de comunicação dos bombeiros voluntários de Arcos de Valdevez, inicialmente a GNR e o sub-comando regional confirmaram à Lusa o aparecimento de uma mulher, de 75 anos, que se encontra desaparecida no concelho do distrito de Viana de Castelo desde sábado.

Pelas 12:58, as operações de busca por esta idosa desaparecida desde sábado mobilizavam 27 operacionais e 10 viaturas dos bombeiros e GNR, no lugar de Bouças Donas, na freguesia de Cabana Maior, no concelho de Arcos de Valdevez, distrito Viana do Castelo.

A muher foi vista pela última vez "quando visitava uns amigos" naquela localidade.

O alerta para o desaparecimento da mulher foi dado às 15:46 de sábado.