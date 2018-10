Encontrados valores elevados de toxinas paralisantes em moluscos bivalves

Lusa13 Out, 2018, 15:16 | País

"No quadro da atividade do IPMA de monitorização de biotoxinas em moluscos bivalves, foram detetados valores de toxinas paralisantes (PSP) muito elevados, tendo ultrapassado 30 vezes o limite regulamentar", pode ler-se no comunicado publicado no ´site` do instituto.

Desta forma, o IPMA avança que se encontra interdita a captura destes moluscos nas zonas de produção L5A -- Litoral Peniche -- Cabo Raso; ETJ - Estuário do Rio Tejo; L5B - Litoral Cabo Raso-Lagoa de Albufeira; LAL - Lagoa de Albufeira; L6 Litoral Setúbal- Sines; EMR - Estuário do Rio Mira; L7A - Litoral Aljezur-S. Vicente e L7C - Litoral S. Vicente-Portimão.

Segundo a informação do IPMA, a intoxicação humana devido ao consumo de moluscos bivalves contaminados com toxinas paralisantes é caracterizada por diversos sintomas como: sensação de dormência nos lábios, cefaleias, vertigens e em quadro severos pode conduzir a paralisia respiratória fatal.