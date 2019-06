Endocrinologistas lançam guerra contra os químicos

A sociedade escreveu uma carta ao ministro do Ambiente.



No documento enviado na véspera ao Conselho Europeu do Ambiente com reunião marcada para esta quarta-feira, no Luxemburgo, estes especialistas pedem regras mais apertadas contra os químicos presentes em plásticos e alimentos.



Substâncias que podem afetar o sistema hormonal e ter consequências para a saúde como revelou Davide Carvalho, presidente da sociedade de endocrinologia, ao jornalista da Antena 1, João Torgal.



A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia quer legislação europeia mais apertada para proibir substâncias químicas que podem ter consequências para a saúde de uma grávida ou durante a infância.