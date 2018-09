Enfermeiros em greve até sexta-feira

RTP20 Set, 2018, 10:05 / atualizado em 20 Set, 2018, 10:08 | País

Os enfermeiros deram esta quinta-feira início a uma paralisação de dois dias. Procuram obter uma contraproposta do Governo sobre as carreiras e medidas para o descongelamento das progressões.



No pré-aviso da greve, são enunciados os vários objetivos do protesto. Os enfermeiros de todo o país juntam-se para protestar a revisão da carreira de enfermagem, a contagem dos pontos para efeito do descongelamento das progressões, o pagamento do Suplemento Remuneratório aos Enfermeiros Especialistas e a admissão de mais enfermeiros.



Em declarações à Antena 1, Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), critica a proposta do Governo e diz que não restou aos enfermeiros “alternativa se não manter esta greve”.



“O Governo assumiu o compromisso de valorizar a carreira de enfermagem, de valorizar as funções de enfermeiro especialista e de enfermeiros na área da gestão e, vergonhosamente, a proposta que apresentou é ao arrepio destes compromissos assumidos”, reiterou Guadalupe Simões.



Para José Carlos Martins, presidente do SEP, a proposta apresentada pelo Ministério da Saúde relacionada com a carreira é “vergonhosa”.Em entrevista ao Bom Dia Portugal, o presidente do SEP alertou que “os colegas com mais anos de serviço não progridem, portanto enfermeiros com um dia de serviço e com vinte e tal anos de serviço ficam a ganhar precisamente o mesmo salário”.A declaração de greve surgiu por parte das direções de todos os sindicatos de enfermeiros: Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM), Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) e Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE).A greve nacional de enfermagem acontece entre 20 e 21 de setembro.