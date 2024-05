Enfermeiros em greve. Sindicato acusa Ministério de não valorizar negociações

Perante isto, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses entende que as negociações com a ministra da Saúde vão começar “quando os outros já terminaram” os seus processos negociais.

José Carlos Martins, nesta entrevista à RTP, lembra que o Sindicato entregou o caderno reivindicativo no dia 3 de abril, a primeira reunião com a nova ministra decorreu no dia 26 de abril e até ao dia “10 de maio pretendíamos fixar as matérias a negociar” e a agenda temporal. Ora, “a ministra não quis” e marcou reunião para o final de maio.Quanto à possibilidade de haver mais greves durante as negociações, o presidente do sindicato, uma vez que da parte do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses “haverá evolução de posições”.