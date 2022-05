Enfermeiros exigem fim da precariedade e pagamento de horas extraordinárias

O sindicato dá esta quinta-feira uma conferência de imprensa para descrever o caso do Hospital de São João, no Porto, e vai contar com a enfermeira Fátima Monteiro, também representante da estrutura, que diz que não pode ser o próprio Governo a dar um exemplo de precariedade, ao não autorizar as contratações efetivas.Contratações precárias, mas também turnos extraordinários e semanas sem folgar.