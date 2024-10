Engenheiro do Porto envolvido no Nobel da Química

O algoritmo AlphaFold foi desenvolvido na empresa DeepMind, no Reino Unido (entretanto, adquirida pela Google), de que John M. Jumper foi um dos fundadores. Este físico norte-americano, natural de Chicago, é um dos mais jovens premiados com o Nobel de sempre, pois tem 39 anos.





Fundou a DeepMind com o britânico Demis Hassabis (de origem grega e singapurense), também galardoado com o Nobel, de 46 anos de idade.

O engenheiro informático Hugo Penedones trabalhou na DeepMind entre 2015 e 2019, depois de se formar na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e contou à Antena 1 que o AlphaFold surgiu num dos dias da empresa destinados ao desenvolvimento livre de projetos.





O engenheiro português fez parte do grupo inicial que teve a ideia do algoritmo e relata que os dirigentes da empresa ficaram tão entusiasmados que o AlphaFold passou a ser um projeto a tempo inteiro na DeepMind. Desde então, o AlphaFold já teve várias versões mais avançadas.

Do envolvimento do engenheiro da Faculdade de Engenharia do Porto no nascimento do AlphaFold surgiu um artigo científico na revista Nature , publicado em 2020, em co-autoria com John M. Jumper, Demis Hassabis e outros. Penedones sente que o seu trabalho e o dos seus colegas foi reconhecido pela atribuição do Nobel da Química de 2024 a Jumper e a Hassabis.Hugo Penedones deixou a Google DeepMind para regressar a Portugal e criar uma empresa de Inteligência Artificial, a "start-up" Inductiva.AI, dedicada ao desenvolvimento de uma plataforma que permite a engenheiros, cientistas e empreendedores simularem, preverem, e optimizarem processos físicos de várias indústrias.Ligação para o artigo de Hugo Penendones na Nature: