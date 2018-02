Ensino Secundário. As escolas com os melhores e piores resultados em 2017

RTP03 Fev, 2018, 00:00 | País

O Colégio Nossa Senhora do Rosário obteve uma média de 14,92 por cento nas 434 provas que foram realizadas naquela instituição de ensino do Porto. A instituição volta assim a liderar a lista das escolas com melhores resultados no ensino secundário feita pelo jornal Público e que contabiliza apenas as escolas onde foram feitas pelo menos 50 provas.



O Colégio do Rosário está em Portugal desde 1972 e conta com 1.580 alunos que vão dos três aos 18 anos.



O ranking do jornal Público baseia-se em dados oficiais e contabiliza apenas os estabelecimentos de ensino onde se realizaram pelo menos 50 provas.

Em segundo lugar surge o Colégio Dom Diogo de Sousa em Braga. A instituição obteve uma média de 14,24 valores nas 537 provas que foram realizadas. Nos quatro lugares seguintes surgem apenas instituições do concelho de Lisboa: o Colégio Manuel Bernardes, o Colégio de Santa Doroteia, o Colégio São João de Brito e os Salesianos de Lisboa.É preciso chegar ao 32º lugar para aparecer a primeira escola do ensino público. É a Escola Secundária Garcia da Orta, um estabelecimento de ensino do Porto que não fica longe do Colégio do Rosário, líder doAs 665 provas ali realizadas apresentam uma média de 12,42 valores. A segunda escola pública a figurar noé a Básica e Secundária Henrique Sommer em Maceira, Leiria. Encontra-se na 37ª posição da classificação geral.Colégio Nossa Senhora do Rosário (Porto)Colégio D. Diogo de Sousa (Braga)Colégio Manuel Bernardes (Lisboa)Colégio Santa Doroteia (Lisboa)Colégio São João de Brito (Lisboa)ES Garcia da Orta (Porto)ES Henrique Sommer, Maceira (Leiria)ES Infanta Dona Maria (Coimbra)EBS Clara de Resende (Porto)ES Eça de Queirós (Póvoa de Varzim)Colégio Torre Dona Chama (Mirandela)Externato C. Santiago de Carvalho (Fundão)Externato Académico (Porto)Instituto Educativo de Souselas (Coimbra)Colégio Euroatlântico (Matosinhos)ES Baixa da Banheira (Moita)EBS Santo António (Barreiro)EBS Nordeste (Nordeste)ES Camarate (Loures)ES Matias Aires, Mira-Sintra (Sintra)