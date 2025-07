podcast Na entrevista desta segunda-feira ao “Política com Assinatura” , o primeiro-ministro diz que a Saúde está melhor do que há um ano.

Ana Jorge admite que, nos últimos 50 anos do SNS, sempre houve períodos de crise, mas nunca como este. E deixa no ar a ideia de que a desordem é propositada para poder dar ao sector privado os serviços que não dão resposta atempadamente, algo que diz poder ser “o fim do SNS”.





Ana Jorge desafia Luís Montenegro a dizer em que aspectos, já que os problemas são cada vez mais.