Entrevista ao PR. Está a ser ponderado um "Estado de Emergência diferente, muito limitado"

Questionado sobre se Portugal está em emergência nacional, o Presidente da República responde que “verdadeiramente nunca deixámos de estar”, ao recordar a evolução da pandemia no país desde que foi confirmado o primeiro caso de infeção por Covid-19.





António Costa já anunciou que propõe um Estado de Emergência preventivo para evitar dúvidas jurídicas e Marcelo Rebelo de Sousa defende que a questão que se impõe é se é “possível e desejável voltar a um Estado de Emergência de março, abril e maio. É voltar a isto ou uma coisa diferente?”.



O Presidente da República afirma, por isso, que o que está a ser ponderado é um “Estado de Emergência diferente no sentido de muito limitado, de efeitos sobretudo preventivos e não muito extenso apontando para o confinamento total ou quase total”, acrescentando que esta é também "a inclinação" do próprio Governo e dos partidos que ouviu durante esta segunda-feira. “Se perguntar agora se as pessoas querem um confinamento vasto, a resposta é: não”, disse Marcelo.







Marcelo admitiu “erros, improvisos e atrasos” na gestão da pandemia. “Apesar do esforço de agir com antecipação, houve. Não foi possível” evitar, disse o Presidente da República.



O Presidente alerta que se forem seguidos os “modelos puramente matemáticos, temos a possibilidade de duplicação do número de infetados a 15 dias. O que significaria que perto do final de novembro, estaremos com oito mil, nove mil, dez mil infetados”.





Se se verificar esta progressão matemática, “nós teremos uma pressão sobre internamentos e cuidados intensivos que é uma pressão muito séria”, afirma Marcelo, admitindo ainda um “aumento significativo” de vítimas mortais nos próximos dias.







Marcelo explica, por isso, que este novo Estado de Emergência está a ser ponderado para, em primeiro lugar, “possibilitar a ampliação do rastreio” e poder utilizar quem não é profissional em saúde, como as Forças Armadas e funcionários públicos, para fazerem perguntas de rastreio de forma a identificar cadeias de transmissão. Em segundo lugar, para resolver um problema jurídico suscitado pela medição da temperatura no acesso aos serviços públicos e a espetáculos. “Era preciso cobertura jurídica”, explica Marcelo. Em terceiro lugar, para criar condições acrescidas para a utilização de meios do setor privado e do setor social e cooperativo.







Sobre esta última medida e questionado sobre a razão pela qual não foi tomada mais cedo, o Presidente da República responde que o setor social “nunca deixou de colaborar”. “Mesmo sem a assinatura de acordos explícitos foi recebendo doentes para desbloquear a situação”, explica Marcelo. Em relação à não assinatura de um acordo global, Marcelo justifica que se “pensou que a segunda vaga fosse entre o outono e inverno, não entre o verão e outono”.







