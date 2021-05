Envelhecimento da população vai levar à insustentabilidade das finanças públicas

Se nada for feito, o envelhecimento da população vai tornar insustentáveis as finanças públicas. Um estudo conclui que, no cenário atual, para equilibrar as contas públicas seria necessário uma aumento de impostos de 22 por cento ou uma redução das prestações sociais, incluindo pensões, na ordem dos 19 por cento.