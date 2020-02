Enxurradas na Madeira. Dez anos depois, habitantes mantêm vivas as memórias do dia trágico

As enxurradas aconteceram a 20 de fevereiro de 2010 e fizeram 47 mortos e quatro desaparecidos.



Dez anos depois do temporal, os habitantes da freguesia da Serra de Água, uma das zonas mais afetadas, mantêm vivas as memórias de um dia trágico. Lamentam que uma década depois, a canalização de ribeiras ainda não esteja concluída.