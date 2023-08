Equipas para sistema de nebulização estão prontas para atuar em caso de necessidade

"As equipas que vão fazer esse trabalho (sistema de nebulização) estão prontas e será avaliado no local a necessidade de realizar essa operação. Não é de mais recomendar que essa não é a solução para o problema, a solução é a hidratação", disse Mário Silvestre, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Na conferência de imprensa diária sobre o plano de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que hoje cumpre o quinto dia, Mário Silvestre sublinhou que "contra a desidratação a mensagem é beber água e usar protetor solar e chapéu".

"Isso sim é a solução para o calor que temos, não é a nebulização", frisou, reforçando o uso da água.

O sistema de nebulização que poderá ser acionado em caso de necessidade é um equipamento que permite, até com a ajuda do vento, fazer nebulização de uma determinada zona e, com isso, tentar, de alguma forma, dar mais alguma sensação de refrescamento aos peregrinos, segundo a ANEPC.

Mário Silvestre frisou que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso vermelho para Lisboa, no domingo, devido ao calor.

O palco da JMJ para hoje e domingo é no Parque Tejo, onde vai decorrer uma vigília e uma missa com a presença do Papa Francisco.

O responsável pela Proteção Civil indicou que "o dispositivo da ANEPC vai atingir hoje o nível máximo com um conjunto de valências referenciadas no âmbito das necessidades da análise de risco ao Parque Tejo", estando no terreno 2.019 operacionais e 559 meios de socorro.

Mário Silvestre deu também conta que, nas últimas 24 horas, registaram-se um aumento das ocorrências relacionadas com a JMJ, mas "não são consideradas relevantes".

A Proteção Civil alertou ainda para o risco de incêndios que é "muito elevado e máximo" em quase todo o país, pelo que todos os cuidados "devem ser redobrados" relativamente ao uso do fogo.