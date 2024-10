"Errado e contraditório". Rui Rio lança críticas ao fim da publicidade na RTP

A opinião de Rui Rio surge no âmbito da republicação de um artigo com as considerações do Conselho Geral Independente da RTP quanto ao fim da publicidade no serviço público de media, medida anunciada pelo Governo social-democrata na semana passada.







Fazer depender a RTP apenas de dinheiro público é errado e contraditório. Tirá-la do mercado levará a menos qualidade, ao desincentivo dos profissionais e a mais governamentalização da sua ação. Pior ainda, quando tal é feito para conquistar a conveniente simpatia dos privados. https://t.co/XOuIwuilC6 — Rui Rio (@RuiRioPT) October 17, 2024



"Fazer depender a RTP apenas de dinheiro público é errado e contraditório", assinala o ex-presidente do PSD, antecessor de Luís Montenegro.







Rui Rio considera ainda que retirar a RTP do mercado [de publicidade] "levará a menos qualidade, ao desincentivo dos profissionais e a mais governamentalização da sua ação".





"Pior ainda, quando tal é feito para conquistar a conveniente simpatia dos privados", acusa o antigo líder do PSD, numa crítica à decisão anunciada na última semana pelo Governo liderado por Luís Montenegro.











No Parlamento, Arons de Carvalho, do CGI, afirmou que o Executivo não anunciou compensações para para esse corte, que terá por isso de ser feito à custa do papel da empresa.