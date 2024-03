Malvestida - Unsplash

No relatório divulgado esta terça-feira, após análise aos procedimentos de realização de Interrupção Voluntária da Gravidez, a ERS deliberou que as unidades de saúde devem "garantir, em permanência, que na prestação de cuidados de saúde, são respeitados os direitos e interesses legítimos das utentes".



De acordo com a Entidade Reguladora da Saúde, os cuidados de saúde "devem ser prestados humanamente, com respeito pela utente, com prontidão e num período de tempo clinicamente aceitável".